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Политолог Марков: Китай, Казахстан и Турция голосовали на Генассамблее не против России, а за сотрудничество ООН и Совета Европы

Политолог Марков: Китай, Казахстан и Турция голосовали на Генассамблее не против России, а за сотрудничество ООН и Совета Европы

Китай, Казахстан и Турция голосовали на Генеральной Ассамблее ООН не против Российской Федерации, а за сотрудничество всемирной организации и Совета Европы.

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