Французов лишили права выбора

Суд Парижа признал депутата парламента Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен виновной в нецелевом расходовании средств Европарламента в виде создания фиктивных рабочих мест для помощников депутатов этой организации в период с 2004 по 2016 год, что нанесло ущерб на сумму 4,5 млн евро.