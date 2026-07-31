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На развитие нацпарков в России выделят 25 млрд

На развитие нацпарков в России выделят 25 млрд

РИА Новости/Денис Абрамов Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что 25 млрд рублей будет выделено на совершенствование инфраструктуры национальных парков в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие".

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