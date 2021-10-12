Больше четверти россиян заявили, что в России есть культ личности Владимира Путина

Медвежий уголПолитикаБольше четверти россиян заявили, что в России есть культ личности Владимира Путина Больше четверти опрошенных россиян (26%) считают, что в России есть культ личности президента Владимира Путина.Вернуться к статье17318НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьmark kapustinОпять блевада центрАлексейА в чем заключается культ президента Путина В.В. ? Может улицы и города переименовывает, памятниками перегородили проспекты и площади?Александр Раевский"в России сложился культ личности Путина" - не сложился, а его насаждают!!! Президент не шоу-мен, чтобы без конца мелькать на экранах ТВ!!! И теми более это не приемлимо, когда экономика страны не в самом лучшем положении, судя по росту цен практически на все!!! Скромнее надо бы ему быть!!!евгений кузинА может проще вас,мудаков,блеваков и либерастов к стенке поставить?!как же вы онастопиздили!дали бы один день отдыха от закона-вас бы больше не было,и вашей вони и дерьма в инете!Владимир ОробейЭкономика страны беспокоит? Езжай в Мелкобританию с контрабандной туалетной бумагой и кружевными трузелями - сразу поправишь своё материальное положение. А эта фотка с Путиным подстава. Я не где, не разу, не в одной лавке-магазине не видел такого "натюрморта".Konstantin ПетровСейчас продают онлайн. Вот можете выбрать себе любой с бесплатной доставкой в любом городе: https://vseportrety.ru/putin.html?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxNTcyODMzOzQ1NzQ4Nzg7eWFuZGV4LnJ1OnByZW1pdW0&yclid=6014165599104586575Konstantin ПетровИ у Вас проблема с приставками. Не и Ни. Везде пишется Ни где, Ни разу и Ни в одной......Евгений НатесовВот тебе пример по росту цен, чтобы не 3,14зделЕвгений НатесовС фоткой не подстава. Это портреты нашего президента. Продаются доя желающих. В чем здесь культ личности аффтыр увидел?..Владимир ОробейДа, я уже понял, только когда нажал на "отправить".Виктор ИвановЭй натесов,, пидор кабаева, средняя зарплата в глубинке России соответствует значениям 2008 года. Вылизывай дальшеЕвгений ГоголевСудя по ценам в Англии, да и во всей гейропе, образовавшийся дефицит у них тоже плохо с экономикой? Или это другое?АлексейТак обидно же, талонов нет и дефицита, чтобы а километр в очереди стоять, а не физдеть по интернету о несчастной доле.АлексейВ глубинке магазинов нету и деньги им тратить некуда. Щавелем закусывай.Виктор ИвановЕщё один пидор нарисовался...АлексейШто, савецка голосрань, отъелись на Путинских харчах, теперь рылА от корыта поднимаются, Ась?евгений кузинПидор здесь только ты,дырявый!НадеждаВладимир, вы можете сами исправить все ошибки. Нажимаете на галочку справа, а затем на "редактировать")sorswНе переживайте и не сравнивайте с полувековым мозоленьем с оскоминой в телевизоре А.Пугачёвой. )))АЛИСАblogerЕсли делаешь сравнительную таблицу по бензину, значит, все не так плохо. Нищий сравнивал бы цены на хлеб.Евгений НатесовЗнаешь, плохо. Автомобиль поставить некуда. И да, таблица не моя, но как водитель я с ней согласен.АЛИСАblogerНу да ... "У кого-то супчик жидковат, а у кого-то жемчуг мелковат"Сергей ФедотовТонко подметили. На путинских харчах можно только рыла отъесть. Именно рыла. Потому, что кормят нас как свиней, всякой дрянью и объедками с хозяйского стола. Достойную, как прописано в Конституции жизнь нам сам Солнцеподобный Гарант не гарантирует. Только словоблудствует и регулярно с бедностью борется. Нравится ему бороться, борец он у нас.АлексейЛично вы как свою бедность побеждаете ?Евгений НатесовНу да. А что не так?Евгений НатесовИ сколько у нас бедных?Konstantin ПетровУ нас нет культа личности. Есть большая секта адептов макаронного бога. Любой может в этом убедиться, стоит только что-то написать не по их методичке. Тут же себя проявят, ибо не спят и всегда на макаронном посту.Дмитрий Соловьевкакой такой культ ? культ это когда НАСТОЯЩЕГО лидера уважает ВЕСЬ НАРОД. да, заранее прошу не путать многонациональное насление России с кучкой манагеров и олигарховЕвгений НатесовТак Путина и уважает большинство народа. Но культы личности не видно.АлексейА еще чтобы вождем стать надо быть маршалом авиации, иметь на груди 3 ордена Победы и 7 раз звание Героя России, пятизведный уже был.Евгений НатесовKonstantin Петров трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Виктор ИвановПидор Натесов. яркое проявление культа "личности" кабаева.Евгений ГоголевВитя, ты какой-то не такой, в попу лазеешь рукой, писю трогаешь губой и вообще ты голубой. А ха ха ха ха ха ха.Валера ЮшковЕщё какой культ, по сути враг народной власти на троне.Татьяна ЧайкаЭто не культ,а элементарно уважение и признание заслуг Путина за служение государству))))Владислав ВладиславВерно пишите.Konstantin ПетровЭто вы служите, а он правитСергей МикульскийНу вот Вы и сами того не ведая подтверждаете культ личности Путина.Юлия Масловаони прислуживают )))евгений кузинА вот и блядь хохляцкая пожаловала!Сергей МикульскийЭто Вы про кого?евгений кузинДа про тебя,урод!забыл, козлина,как прокололся!как ты сказал-с вашей вакциной.и сразу мурло хохляцкое вылезло!жаль не сдох со своими побратыноми в Донецком аэропорту.Владислав ВладиславОпять Левада-центр. Достали уже эти детеныши Госдепа...Сергей МикульскийПутин все делает очень медленно, соответственно культ личности его достигнет своего апогея именно после 2024 года. Уже тот факт, что львиная доля россиян никого кроме него не видит на посту президента России, говорит о его культе. Путин каждый год на встрече с народом убеждает всех, что только он один может решать проблемы в стране. Отсюда ненависть народа к правительству и обожание его самого солнцеликого на свете.Юлия Масловаахха)) вот только проблемы почему-то не решаются))) И про львиную долю вы преувеличили,мягко говоряСергей МикульскийЮля! К сожалению я прав и в 2024 году Вы наглядно увидите на выборах. Понятно, что будут подтасовки, но реально очень многие от безысходности голосуют за Путина.Юлия МасловаДавайте разберемся в цифрах.На эти выборы пришло менее половины граждан,имеющих право голоса,так? Из них (опять же!) менее половины проголосили за ЕР. Плюс нарушения,вбросы,подтасовки и пр.адмресурс.Получается,что всего лишь четверть населения голосит за партию власти. Такая же картина и на шоу "выборы президента". Мы прекрасно понимаем,какая категория граждан будет вынуждена отдать свои голоса ЗА Путина.Это бюджетники всех мастей,включая тех,кто голосит строем и по приказу.А их с каждым годом становится все больше.Их услуги власть оплачивает все щедрее. Мне очень жаль,что эта часть голосящих не понимает,чем закончится для них крушение экономики.Дмитрий БаклановИ дело не только в том, что нет правильной альтернативы Путину. Большинство думает что КГБшник Путин находится там в тылу врага и медленно, но верно начинает выпалывать капиталистов возрождая социализм. Он пока только должен прикидываться, что за капиталистов, на самом деле он за рабочий класс!Ritchie BlackmoreКак им понять. если в голове каша?Ritchie BlackmoreПро "рабочий класс" насмешили от души.евгений кузинА у тебя,мудак,в голове дерьмо!Konstantin ПетровМолодец. ПятьАлександрСходи к мозгоправу.Созрела.Ritchie BlackmoreПочему большинство ботов-путинят такие глупые, малообразованные и хамовитые как Вы? Вы своим поведением порочите и так сильно пошатнувшиеся ряды ер. Спрячься под плинтус, там тебе привычнее, ничтожество.VVsevolodА даже если бы и был культ личности! Ведь есть и ЛИЧНОСТЬ!Konstantin Петров«Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им; ибо Я Господь, Бог твой…».Сергей МикульскийКаждый человек - это личность.Konstantin ПетровКроме Евгений НетесовСергей МикульскийСогласенАлександрБога нет.Konstantin ПетровЯ Путина то же ни разу не виделАлександрНо Путин есть.Konstantin ПетровВы его сами видели, или по картинкам судите? На вас лично его благодать распространяется? Бог так же везде и нигде, никто его не видел, но все ощущают, про него написано много больше чем про Путина и верят в него на много миллионов больше.АлександрДа веруйте,кто вам мешает? Я предпочитаю знание.МКМихаил КозловСовет Сократа Не важно, какая форма правления Будет в стране; главное чтобы на троне Были философы. Сократ. (469-399 гг. д.н.э.) Культ и власть личности в противовес Безличности и бездарности. Сократ. Чтоб философ был на троне, Иль, иначе говоря- Должен человек быть просвещённый В государстве у руля. При просвещённом муже у кормила Будет процветать страна, Что бы нам ни говорила Против либеральная толпа. Если личность заслужила, Пусть ей данью будет культ: В нём любви народной сила, В нём признание заслуг. Не даёт он тем покоя, Кто бездарен и безлик, Потому грозит бедою В руководстве этот тип. Народ России убедился В этом точно потому, Ибо помнит, как на троне появился Говорун с пятном на лбу. Слава Богу, Его волей Знатный муж России дан. И сказать теперь мы можем Всем врагам no pasaran. Если всё же по-испански Кто- то не совсем поймёт, Будет им прямой подсказкой Русских витязей полёт. 2012г.Евгений НатесовСергей Микульский трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Виктор ИвановПидор Натесов. яркое проявление культа "личности" кабаева.Виктор ИвановПидор Натесов. яркое проявление культа "личности" кабаева.евгений кузинМудак иванов-явное проявление придурошного тридвараса.Евгений ГоголевУ Вани сын родился Вася, рос мальчик нежным, не простым, его насиловал сантехник, и Васелисой стал Васёк. Ты пидрёныш, зачем оскорбляешь всех нормальных людей? Общение с тобой, с говномес ом не доставляет удовольствие. Поэтому тебя пидрёныш в Чс.Евгений НатесовKonstantin Петров трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Виктор ИвановПидор Натесов. яркое проявление культа "личности" кабаева.Евгений ГоголевВаселиса, вафлоприёмник прикрой.Евгений НатесовВалера Юшков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Виктор ИвановПидор Натесов. яркое проявление культа "личности" кабаева.Евгений ГоголевВаселиса тихо, тихо, на укол быстрее тварь, а иначе на неделю, не дадут тебе компот.Евгений НатесовВиктор Иванов трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Виктор ИвановПидор Натесов. яркое проявление культа "личности" кабаева.Юлия МасловаКульт есть,Личности нетВиктор ИвановБраво!Евгений НатесовА как проявляется культ?Виктор ИвановПидор Натесов. яркое проявление культа "личности" кабаева.Юлия МасловаВиктор! Да плюньте вы на этого натесова)) как и на ведро(ведерникова)..Завсегдатаи сайта знают,что они из себя представляют..Точнее-они полный ноль..Кремлеботы дешевые..Не стОит из-за них нервы тратитьВиктор ИвановДа я просто троллю придурка:-)Евгений НатесовЧто, с аргументами совсем туго?Виктор ИвановПидор Натесов. яркое проявление культа "личности" кабаева.Сергей МикульскийТы, дурилка картонная и есть главное подтверждение культа личности Путина. Тебе платят 30 Серебрянников, ты и рад до мокроты в трусиках.Юлия Маслованатесов, у меня желания нет с тобой общаться..Ты же как заезженная пластинка со сломанного патефонаRitchie Blackmoreнатёсова. Не путайте пол. Хотя, у этого существа нет пола.АлексейТы нищета савецкая, нам Путин по 1 миллиону платит, а тебе три zaluфы вместе в рыло.евгений кузинДавай,сучка,мы на тебя плюнем,убогую дуру!евгений кузинТроль из тебя,придурок,не получился.как был дерьмом,так и остался кучей навоза!Konstantin ПетровВас в школе не били на переменках? Может вас мама учила таким словам, а отец бросил ее с ублюдком и сбежал. Теперь вы испражняетесь тут со злобойевгений кузинЯ таких пидорасов трусливых,как мудак Петров на перемене в школе пиздил!что ж вы за говно трусливое,вечно за ЧС прячьтесь?что педрило Петров даже в инете ссышся?я даже малахольную Ирку уважаю,а такое трусливое дерьмо,как ты,презераю!АлексейКогда савецкие нищеброды отъелись на Путинских харчах, можно и на Кремль похрюкать.Konstantin ПетровПохоже ваша мать пренебрегла абортом по медицинским показателям. Вот что из этого выросло. Анус вместо рта. Вы колбасу между ног засовываете?евгений кузинЧто чмо трусливое-петров,опять испражнился?!у тебя видать колбаса между ног не вынимается🙂лавры актеришки дырявого покоя не дают,убогое трусливое говно?🤣Сергей МикульскийТы галстук с живота убери. Писюн свой в каком году крайний раз видел?евгений кузинА тебе,шлюха пиндосовская,мой член пососать охота? Так я его не на помойке нашел,чтоб во всякое мерзотное отверстие,вроде тебя,пихать🤣Konstantin ПетровРусский язык могуч и велик. Пушкин имел словарный запас 29 000 слов, словарный запас ВВ (Владимира Высоцкого) порядка 50 000 слов. Но вы умудряетесь обходиться 30 словами и те на заборе вычитали и на себе прочувствовали. Несчастное убогое животное, брошенное хозяином. Мой кот и то в два раза больше понимает. Вы тут не мысли свои высказываете, а занимаетесь петтингом сидя в теплом кресле, с приглушенным светом и трогаете себя правой рукой, кое как тыкая пальцами левой по кнопкам зараженного вирусами компьютера.Комментировать
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