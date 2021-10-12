Медвежий угол

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Больше четверти россиян заявили, что в России есть культ личности Владимира Путина

Больше четверти россиян заявили, что в России есть культ личности Владимира Путина

Больше четверти опрошенных россиян (26%) считают, что в России есть культ личности президента Владимира Путина.

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mark kapustin
Опять блевада центр
Алексей
А в чем заключается культ президента Путина В.В. ? Может улицы и города переименовывает, памятниками перегородили проспекты и площади?
Александр Раевский
"в России сложился культ личности Путина" - не сложился, а его насаждают!!! Президент не шоу-мен, чтобы без конца мелькать на экранах ТВ!!! И теми более это не приемлимо, когда экономика страны не в самом лучшем положении, судя по росту цен практически на все!!! Скромнее надо бы ему быть!!!
евгений кузин
А может проще вас,мудаков,блеваков и либерастов к стенке поставить?!как же вы онастопиздили!дали бы один день отдыха от закона-вас бы больше не было,и вашей вони и дерьма в инете!
Владимир Оробей
Экономика страны беспокоит? Езжай в Мелкобританию с контрабандной туалетной бумагой и кружевными трузелями - сразу поправишь своё материальное положение. А эта фотка с Путиным подстава. Я не где, не разу, не в одной лавке-магазине не видел такого "натюрморта".
Konstantin Петров
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Konstantin Петров
И у Вас проблема с приставками. Не и Ни. Везде пишется Ни где, Ни разу и Ни в одной......
Евгений Натесов
Вот тебе пример по росту цен, чтобы не 3,14здел
Евгений Натесов
С фоткой не подстава. Это портреты нашего президента. Продаются доя желающих. В чем здесь культ личности аффтыр увидел?..
Владимир Оробей
Да, я уже понял, только когда нажал на "отправить".
Виктор Иванов
Эй натесов,, пидор кабаева, средняя зарплата в глубинке России соответствует значениям 2008 года. Вылизывай дальше
Евгений Гоголев
Судя по ценам в Англии, да и во всей гейропе, образовавшийся дефицит у них тоже плохо с экономикой? Или это другое?
Алексей
Так обидно же, талонов нет и дефицита, чтобы а километр в очереди стоять, а не физдеть по интернету о несчастной доле.
Алексей
В глубинке магазинов нету и деньги им тратить некуда. Щавелем закусывай.
Виктор Иванов
Ещё один пидор нарисовался...
Алексей
Што, савецка голосрань, отъелись на Путинских харчах, теперь рылА от корыта поднимаются, Ась?
евгений кузин
Пидор здесь только ты,дырявый!
Надежда
Владимир, вы можете сами исправить все ошибки. Нажимаете на галочку справа, а затем на "редактировать")
sorsw
Не переживайте и не сравнивайте с полувековым мозоленьем с оскоминой в телевизоре А.Пугачёвой. )))
АЛИСАbloger
Если делаешь сравнительную таблицу по бензину, значит, все не так плохо. Нищий сравнивал бы цены на хлеб.
Евгений Натесов
Знаешь, плохо. Автомобиль поставить некуда. И да, таблица не моя, но как водитель я с ней согласен.
АЛИСАbloger
Ну да ... "У кого-то супчик жидковат, а у кого-то жемчуг мелковат"
Сергей Федотов
Тонко подметили. На путинских харчах можно только рыла отъесть. Именно рыла. Потому, что кормят нас как свиней, всякой дрянью и объедками с хозяйского стола. Достойную, как прописано в Конституции жизнь нам сам Солнцеподобный Гарант не гарантирует. Только словоблудствует и регулярно с бедностью борется. Нравится ему бороться, борец он у нас.
Алексей
Лично вы как свою бедность побеждаете ?
Евгений Натесов
Ну да. А что не так?
Евгений Натесов
И сколько у нас бедных?
Konstantin Петров
У нас нет культа личности. Есть большая секта адептов макаронного бога. Любой может в этом убедиться, стоит только что-то написать не по их методичке. Тут же себя проявят, ибо не спят и всегда на макаронном посту.
Дмитрий Соловьев
какой такой культ ? культ это когда НАСТОЯЩЕГО лидера уважает ВЕСЬ НАРОД. да, заранее прошу не путать многонациональное насление России с кучкой манагеров и олигархов
Евгений Натесов
Так Путина и уважает большинство народа. Но культы личности не видно.
Алексей
А еще чтобы вождем стать надо быть маршалом авиации, иметь на груди 3 ордена Победы и 7 раз звание Героя России, пятизведный уже был.
Евгений Натесов
Konstantin Петров трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Виктор Иванов
Пидор Натесов. яркое проявление культа "личности" кабаева.
Евгений Гоголев
Витя, ты какой-то не такой, в попу лазеешь рукой, писю трогаешь губой и вообще ты голубой. А ха ха ха ха ха ха.
Валера Юшков
Ещё какой культ, по сути враг народной власти на троне.
Татьяна Чайка
Это не культ,а элементарно уважение и признание заслуг Путина за служение государству))))
Владислав Владислав
Верно пишите.
Konstantin Петров
Это вы служите, а он правит
Сергей Микульский
Ну вот Вы и сами того не ведая подтверждаете культ личности Путина.
Юлия Маслова
они прислуживают )))
евгений кузин
А вот и блядь хохляцкая пожаловала!
Сергей Микульский
Это Вы про кого?
евгений кузин
Да про тебя,урод!забыл, козлина,как прокололся!как ты сказал-с вашей вакциной.и сразу мурло хохляцкое вылезло!жаль не сдох со своими побратыноми в Донецком аэропорту.
Владислав Владислав
Опять Левада-центр. Достали уже эти детеныши Госдепа...
Сергей Микульский
Путин все делает очень медленно, соответственно культ личности его достигнет своего апогея именно после 2024 года. Уже тот факт, что львиная доля россиян никого кроме него не видит на посту президента России, говорит о его культе. Путин каждый год на встрече с народом убеждает всех, что только он один может решать проблемы в стране. Отсюда ненависть народа к правительству и обожание его самого солнцеликого на свете.
Юлия Маслова
ахха)) вот только проблемы почему-то не решаются))) И про львиную долю вы преувеличили,мягко говоря
Сергей Микульский
Юля! К сожалению я прав и в 2024 году Вы наглядно увидите на выборах. Понятно, что будут подтасовки, но реально очень многие от безысходности голосуют за Путина.
Юлия Маслова
Давайте разберемся в цифрах.На эти выборы пришло менее половины граждан,имеющих право голоса,так? Из них (опять же!) менее половины проголосили за ЕР. Плюс нарушения,вбросы,подтасовки и пр.адмресурс.Получается,что всего лишь четверть населения голосит за партию власти. Такая же картина и на шоу "выборы президента". Мы прекрасно понимаем,какая категория граждан будет вынуждена отдать свои голоса ЗА Путина.Это бюджетники всех мастей,включая тех,кто голосит строем и по приказу.А их с каждым годом становится все больше.Их услуги власть оплачивает все щедрее. Мне очень жаль,что эта часть голосящих не понимает,чем закончится для них крушение экономики.
Дмитрий Бакланов
И дело не только в том, что нет правильной альтернативы Путину. Большинство думает что КГБшник Путин находится там в тылу врага и медленно, но верно начинает выпалывать капиталистов возрождая социализм. Он пока только должен прикидываться, что за капиталистов, на самом деле он за рабочий класс!
Ritchie Blackmore
Как им понять. если в голове каша?
Ritchie Blackmore
Про "рабочий класс" насмешили от души.
евгений кузин
А у тебя,мудак,в голове дерьмо!
Konstantin Петров
Молодец. Пять
Александр
Сходи к мозгоправу.Созрела.
Ritchie Blackmore
Почему большинство ботов-путинят такие глупые, малообразованные и хамовитые как Вы? Вы своим поведением порочите и так сильно пошатнувшиеся ряды ер. Спрячься под плинтус, там тебе привычнее, ничтожество.
Vsevolod
А даже если бы и был культ личности! Ведь есть и ЛИЧНОСТЬ!
Konstantin Петров
«Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им; ибо Я Господь, Бог твой…».
Сергей Микульский
Каждый человек - это личность.
Konstantin Петров
Кроме Евгений Нетесов
Сергей Микульский
Согласен
Александр
Бога нет.
Konstantin Петров
Я Путина то же ни разу не видел
Александр
Но Путин есть.
Konstantin Петров
Вы его сами видели, или по картинкам судите? На вас лично его благодать распространяется? Бог так же везде и нигде, никто его не видел, но все ощущают, про него написано много больше чем про Путина и верят в него на много миллионов больше.
Александр
Да веруйте,кто вам мешает? Я предпочитаю знание.
Михаил Козлов
Совет Сократа Не важно, какая форма правления Будет в стране; главное чтобы на троне Были философы. Сократ. (469-399 гг. д.н.э.) Культ и власть личности в противовес Безличности и бездарности. Сократ. Чтоб философ был на троне, Иль, иначе говоря- Должен человек быть просвещённый В государстве у руля. При просвещённом муже у кормила Будет процветать страна, Что бы нам ни говорила Против либеральная толпа. Если личность заслужила, Пусть ей данью будет культ: В нём любви народной сила, В нём признание заслуг. Не даёт он тем покоя, Кто бездарен и безлик, Потому грозит бедою В руководстве этот тип. Народ России убедился В этом точно потому, Ибо помнит, как на троне появился Говорун с пятном на лбу. Слава Богу, Его волей Знатный муж России дан. И сказать теперь мы можем Всем врагам no pasaran. Если всё же по-испански Кто- то не совсем поймёт, Будет им прямой подсказкой Русских витязей полёт. 2012г.
Евгений Натесов
Сергей Микульский трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Виктор Иванов
Пидор Натесов. яркое проявление культа "личности" кабаева.
Виктор Иванов
Пидор Натесов. яркое проявление культа "личности" кабаева.
евгений кузин
Мудак иванов-явное проявление придурошного тридвараса.
Евгений Гоголев
У Вани сын родился Вася, рос мальчик нежным, не простым, его насиловал сантехник, и Васелисой стал Васёк. Ты пидрёныш, зачем оскорбляешь всех нормальных людей? Общение с тобой, с говномес ом не доставляет удовольствие. Поэтому тебя пидрёныш в Чс.
Евгений Натесов
Konstantin Петров трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Виктор Иванов
Пидор Натесов. яркое проявление культа "личности" кабаева.
Евгений Гоголев
Васелиса, вафлоприёмник прикрой.
Евгений Натесов
Валера Юшков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Виктор Иванов
Пидор Натесов. яркое проявление культа "личности" кабаева.
Евгений Гоголев
Васелиса тихо, тихо, на укол быстрее тварь, а иначе на неделю, не дадут тебе компот.
Евгений Натесов
Виктор Иванов трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Виктор Иванов
Пидор Натесов. яркое проявление культа "личности" кабаева.
Юлия Маслова
Культ есть,Личности нет
Виктор Иванов
Браво!
Евгений Натесов
А как проявляется культ?
Виктор Иванов
Пидор Натесов. яркое проявление культа "личности" кабаева.
Юлия Маслова
Виктор! Да плюньте вы на этого натесова)) как и на ведро(ведерникова)..Завсегдатаи сайта знают,что они из себя представляют..Точнее-они полный ноль..Кремлеботы дешевые..Не стОит из-за них нервы тратить
Виктор Иванов
Да я просто троллю придурка:-)
Евгений Натесов
Что, с аргументами совсем туго?
Виктор Иванов
Пидор Натесов. яркое проявление культа "личности" кабаева.
Сергей Микульский
Ты, дурилка картонная и есть главное подтверждение культа личности Путина. Тебе платят 30 Серебрянников, ты и рад до мокроты в трусиках.
Юлия Маслова
натесов, у меня желания нет с тобой общаться..Ты же как заезженная пластинка со сломанного патефона
Ritchie Blackmore
натёсова. Не путайте пол. Хотя, у этого существа нет пола.
Алексей
Ты нищета савецкая, нам Путин по 1 миллиону платит, а тебе три zaluфы вместе в рыло.
евгений кузин
Давай,сучка,мы на тебя плюнем,убогую дуру!
евгений кузин
Троль из тебя,придурок,не получился.как был дерьмом,так и остался кучей навоза!
Konstantin Петров
Вас в школе не били на переменках? Может вас мама учила таким словам, а отец бросил ее с ублюдком и сбежал. Теперь вы испражняетесь тут со злобой
евгений кузин
Я таких пидорасов трусливых,как мудак Петров на перемене в школе пиздил!что ж вы за говно трусливое,вечно за ЧС прячьтесь?что педрило Петров даже в инете ссышся?я даже малахольную Ирку уважаю,а такое трусливое дерьмо,как ты,презераю!
Алексей
Когда савецкие нищеброды отъелись на Путинских харчах, можно и на Кремль похрюкать.
Konstantin Петров
Похоже ваша мать пренебрегла абортом по медицинским показателям. Вот что из этого выросло. Анус вместо рта. Вы колбасу между ног засовываете?
евгений кузин
Что чмо трусливое-петров,опять испражнился?!у тебя видать колбаса между ног не вынимается🙂лавры актеришки дырявого покоя не дают,убогое трусливое говно?🤣
Сергей Микульский
Ты галстук с живота убери. Писюн свой в каком году крайний раз видел?
евгений кузин
А тебе,шлюха пиндосовская,мой член пососать охота? Так я его не на помойке нашел,чтоб во всякое мерзотное отверстие,вроде тебя,пихать🤣
Konstantin Петров
Русский язык могуч и велик. Пушкин имел словарный запас 29 000 слов, словарный запас ВВ (Владимира Высоцкого) порядка 50 000 слов. Но вы умудряетесь обходиться 30 словами и те на заборе вычитали и на себе прочувствовали. Несчастное убогое животное, брошенное хозяином. Мой кот и то в два раза больше понимает. Вы тут не мысли свои высказываете, а занимаетесь петтингом сидя в теплом кресле, с приглушенным светом и трогаете себя правой рукой, кое как тыкая пальцами левой по кнопкам зараженного вирусами компьютера.

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