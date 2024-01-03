В Калужской области в ДТП пострадали 7 человек. Об этом сообщили в УМВД России по Калужской области. По предварительной информации, 2 января в 15:43 на 225 километре трассы М-3 водитель автомобиля "Киа Рио" направлялся в сторону Брянска и выехал на "встречку", где столкнулся с автомобилями "Киа Оптима" и "Шкода Рапид".