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Закон и Порядок

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"Россия должна выплатить репарации странам Средней Азии": русским в сети предъявили претензии

"Россия должна выплатить репарации странам Средней Азии": русским в сети предъявили претензии

Avia.pro - Новости Повышение Требований к России в Сети В социальных сетях обсуждается провокационное заявление Гульшат Сыдыковой, которая выдвигает требования к России о выплате репараций странам Средней Азии.

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Комментарии
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Василий Целовальников
Слишком доброжелательно, относится Россия к бывшим &quot;братьям&quot;! Ни одна страна Мира, не предъявляет материальных претензий к США, памятуя о том, что США, могут сбросить на них атомную бомбу! А мы, просто оправдываемся!!!
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Юрий Жданов
Хоть Россия и женского пола, но всем большой мужской член. Как поделить одночлен на многочлен мы изучили.
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