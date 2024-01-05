"Россия должна выплатить репарации странам Средней Азии": русским в сети предъявили претензии

Василий Целовальников

Слишком доброжелательно, относится Россия к бывшим "братьям"! Ни одна страна Мира, не предъявляет материальных претензий к США, памятуя о том, что США, могут сбросить на них атомную бомбу! А мы, просто оправдываемся!!!