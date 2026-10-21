После запуска первого этапа Западной хорды в Советском районе Ростова-на-Дону на стыке проспекта 9-го Мая и улицы Совхозной образовался узкий съезд, где регулярно происходят аварии, а время в пути для жителей выросло в четыре-пять раз.
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