Бывшие должностные лица «Севмаша» осуждены за взятки

Северодвинский городской суд 4 февраля 2025 года вынес приговор бывшим должностным лицам одного из подразделений АО «ПО «Севмаш»Их признали виновными в получении взяток от подчиненных, а одного из фигурантов — также в использовании поддельного диплома.