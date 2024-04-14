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Алжир никогда не сомневается: Объявление о заключении нового военного мегаконтракта на 12 млрд долларов с Россией укрепит наш ВПК

Алжир никогда не сомневается: Объявление о заключении нового военного мегаконтракта на 12 млрд долларов с Россией укрепит наш ВПК

Сегодня 5,8K прочитали Алжир несомненно находится в уникальном положении, когда речь идёт о военно-технических отношениях с Россией.

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