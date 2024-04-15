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Реальность украинского конфликта: В Германии призвали к отказу от иллюзорных целей

Реальность украинского конфликта: В Германии призвали к отказу от иллюзорных целей

В Германии предложили отказаться от идеи о «победе» над Москвой, так как необходимо учитывать реалии на местности при обсуждении возможных путей завершения украинского конфликта, сообщает Berliner Zeitung.

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