"Пиджак и рубашечка". Спикер АКЗС призвал депутатов к соблюдению этикета

Александр Романенко попросил коллег приходить на сессии Заксобрания в соответствующем виде Председатель АКЗС Александр Романенко на сессии 24 апреля призвал депутатов Игоря Галкина и Александра Волобуева приходить на заседания в соответствующей одежде.
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