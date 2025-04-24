"Пиджак и рубашечка". Спикер АКЗС призвал депутатов к соблюдению этикета

Александр Романенко попросил коллег приходить на сессии Заксобрания в соответствующем виде Председатель АКЗС Александр Романенко на сессии 24 апреля призвал депутатов Игоря Галкина и Александра Волобуева приходить на заседания в соответствующей одежде.