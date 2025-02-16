Вячеслав Колосков: «Разговор Путина с Трампом никак не влияет на возвращение России в мировой футбол. Никто не обещал сразу отменить санкции»

Напомним, 12 февраля президенты России и США провели телефонный разговор. «Разговор Путина с Трампом никак не влияет на возвращение России в мировой футбол! Абсолютно никакого отношения одно к другому не имеет! Абсолютно! Это совершенно разные вещи.