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Рязанские новости

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В Сараевском округе столкнулись электросамокат и «Митсубиси Лансер»

В Сараевском округе столкнулись электросамокат и «Митсубиси Лансер»

44-летняя женщина на электросамокате столкнулась с автомобилем «Митсубиси Лансер», травмы получили она и её 12-летняя пассажирка.

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