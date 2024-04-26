Малоян сравнил Горбатенко с Модричем: «Игрок европейского уровня: шедевральная левая нога, голова в порядке, но до конца не реализовал себя»

– Вы называли Модрича обточенным талантом. Кто-то из российских футболистов потенциально был близок к нему, но так и не заиграл? – Мой хороший знакомый Игорь Горбатенко, который играл в тульском «Арсенале», до конца не реализовал себя.
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