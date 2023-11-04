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Хорошо посидели: вечер в рюмочной на Сенной завершился массовой дракой с выстрелами

Хорошо посидели: вечер в рюмочной на Сенной завершился массовой дракой с выстрелами

В Адмиралтейском районе Петербурга между двумя компаниями вспыхнул конфликт в рюмочной. Петербуржцы продолжили выяснять отношения на улице, когда из них достал травматический пистолет и начал стрелять в оппонентов.

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