Хорошо посидели: вечер в рюмочной на Сенной завершился массовой дракой с выстрелами

В Адмиралтейском районе Петербурга между двумя компаниями вспыхнул конфликт в рюмочной. Петербуржцы продолжили выяснять отношения на улице, когда из них достал травматический пистолет и начал стрелять в оппонентов.
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