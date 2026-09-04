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Новости Тамбова

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Издание Пушкинской библиотеки победило во Всероссийском конкурсе профессиональной книги

Издание Пушкинской библиотеки победило во Всероссийском конкурсе профессиональной книги

Издание Тамбовской областной библиотеки имени А.С. Пушкина признано лучшим в России по итогам XIV Всероссийского конкурса "Лучшая профессиональная книга года – 2026", учреждённого Российской библиотечной ассоциацией.

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