Издание Пушкинской библиотеки победило во Всероссийском конкурсе профессиональной книги

Издание Тамбовской областной библиотеки имени А.С. Пушкина признано лучшим в России по итогам XIV Всероссийского конкурса "Лучшая профессиональная книга года – 2026", учреждённого Российской библиотечной ассоциацией.
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