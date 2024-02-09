Водитель Чернецкого портит жизнь соседям

Тем самым автохамом, который паркуется на машине из правительственного гаража и портит соседские авто, оказался водитель легендарного экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого, первого вице-спикера заксобрания, рассказал URA.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии