Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • sss
    будет ли конец этому?Виновник сидел в ...
  • Валентина смольникова
    Голикова все устроила. Еще больше народу умрет, ей это и надо, она все делает для этого."По-русски вообще...
  • Нина
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"По-русски вообще не говорят. Знаками общаемся": Пациенты о работе мигрантов в больницах России

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Комментарии
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ЮС
Юдкевич Сергей
Нужно нужно хуснуллина, Титова и володина лечить не в 4- ом управлении Минздрава, а у этих кишлачных лекарей.
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1 час.
Нина
Видимо, скоро в штаты клиник введут переводчиков.
Ответить
29 мин.
Валентина смольникова
Голикова все устроила. Еще больше народу умрет, ей это и надо, она все делает для этого.
Ответить
16 мин.

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