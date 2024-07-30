"По-русски вообще не говорят. Знаками общаемся": Пациенты о работе мигрантов в больницах России

ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Маразм системы здравоохранения близок к апофеозу. Оптимизация больниц в России привела к коллапсу - за последние несколько лет в них почти вдвое сократилось количество младшего медперсонала.
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