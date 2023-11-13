Информационный ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентина
    Мои предки -казаки /белые и красные/ служили Отечеству, охраняли его границы. Но их время закончилось, поэтому искусс...Горожан пригласил...
  • Аким Воземчук
    Всё казачество ,осталось только в пределах московского кольца и то единственные представители это Московский казачий ...Горожан пригласил...
  • Дмитрий Боев
    Обращенья, верно, были Вот в таком, примерно стиле: "Незаконно мой сосед Себе построил туалет. На участке у себя Не с...В Зеленограде за ...

В Зеленограде за девять месяцев демонтировали свыше 500 незаконных построек

В Зеленограде за девять месяцев демонтировали свыше 500 незаконных построек

Госинспекция по недвижимости подвела итоги деятельности по выявлению и пресечению нарушений при использовании объектов недвижимости на территории Зеленоградского административного округа за период с января по сентябрь 2023 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ДБ
Дмитрий Боев
Обращенья, верно, были Вот в таком, примерно стиле: &quot;Незаконно мой сосед Себе построил туалет. На участке у себя Не спросясь и не любя Он мне портит перспективу И мешает жить красиво. Быстро дайте мне ответ: Правда ль будет, или нет???&quot;
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх