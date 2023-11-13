В Зеленограде за девять месяцев демонтировали свыше 500 незаконных построек

ДБ

Дмитрий Боев

Обращенья, верно, были Вот в таком, примерно стиле: "Незаконно мой сосед Себе построил туалет. На участке у себя Не спросясь и не любя Он мне портит перспективу И мешает жить красиво. Быстро дайте мне ответ: Правда ль будет, или нет???"