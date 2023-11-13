В Зеленограде за девять месяцев демонтировали свыше 500 незаконных построек

Госинспекция по недвижимости подвела итоги деятельности по выявлению и пресечению нарушений при использовании объектов недвижимости на территории Зеленоградского административного округа за период с января по сентябрь 2023 года.
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