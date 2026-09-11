Опровергнут миф о необходимости обязательно пить два литра воды в день

Нефролог Проскура опровергла миф о том, что надо пить два литра воды в деньЕжегодно отмечается Всемирный день почки.
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