Кардиолог сообщил о снижении доли смертей от заболеваний сердца и сосудов

Доля смертей от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась в общей структуре смертности. Об этом 15 сентября сообщил генеральный директор НМИЦ кардиологии имени академика Чазова, главный внештатный кардиолог Минздрава РФ академик РАН Сергей Бойцов.
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