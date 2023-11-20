Новые власти Аргентины отказались от приглашения вступить в БРИКС

Старший экономический советник нового президента Аргентины Хавьера Милея и наиболее вероятный кандидат на пост главы МИД Диана Мондино в беседе с агентством Sputnik Brasil заявила, что Буэнос-Айрес не воспользуется приглашением присоединиться к БРИКС.