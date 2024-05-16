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Дни Каневского района в Москве: казачьи игры и сюрпризы для гостей

Дни Каневского района в Москве: казачьи игры и сюрпризы для гостей

В открытии принял участие глава Каневского района Александр Герасименко. Для гостей подготовили насыщенную культурную программу: творческие выступления «Чаровницы» СДК «Колос», казачьи игры, мастер-классы от культработников и педагогов «Радуги», викторины, сюрпризы для гостей.

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