Дни Каневского района в Москве: казачьи игры и сюрпризы для гостей

В открытии принял участие глава Каневского района Александр Герасименко. Для гостей подготовили насыщенную культурную программу: творческие выступления «Чаровницы» СДК «Колос», казачьи игры, мастер-классы от культработников и педагогов «Радуги», викторины, сюрпризы для гостей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии