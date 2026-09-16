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Тульские новости

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Житель Тульской области хранил 451 грамм марихуаны

Житель Тульской области хранил 451 грамм марихуаны

Полиция Кимовска задержала 42-летнего жителя Куркино по подозрению в хранении крупной партии наркотиков.

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