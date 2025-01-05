Эволюция авиационных ракет семейства Х-59

Ракеты Х-59 (на переднем плане) и Х-59М (сзади). Фото MilitaryRussia.ru В начале восьмидесятых годов на вооружение советской фронтовой авиации поступила новейшая управляемая ракета «воздух-поверхность» Х-59.
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