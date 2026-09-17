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Новости Брянска

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Брянский центр ОГМА набирает юных техников, творцов и испытателей

Брянский центр ОГМА набирает юных техников, творцов и испытателей

Центр «ОГМА» в Брянске предлагает детям и подросткам занятия по трём направлениям: техническое, естественно-научное и художественное.

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