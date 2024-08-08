Супруги Кочуновы из Арзамаса рассказали, в чем секрет крепкой семьи

Больше 20 лет брака для Кочуновых-Спиридоновых пролетели незаметно. Не за горами серебряная свадьба, а Юлия и Александр до сих пор видят в друг друге 16-летних подростков, которые только-только осознали, что влюбились.
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