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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Костюченок об 11-м месте «Амура» на Востоке: «Отпускного настроения у игроков не чувствую, нужно играть до конца и представлять Хабаровский край»

Тренер дальневосточников выразил мнение после поражения  от «Сибири» (2:4) в Фонбет чемпионате КХЛ. После 64 матчей «Амур» занимает на Востоке 11-е место.

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