Щенок Джесси сбила дрон и спасла новосибирских бойцов в зоне СВО

Щенок по кличке Джесси сбила дрон и ценой своей жизни спасла бойцов новосибирского подразделения в зоне специальной военной операции.
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Джесси настоящий герой положивший душу за други своя.спасенные им воины будут помнить его вечно.