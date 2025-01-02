Хронику СВО за период с 30 декабря 2024 по 2 января 2025 года публикует Рыбарь

Хронику СВО за период с 30 декабря 2024 по 2 января 2025 года публикует РыбарьУкраинские формирования провели массированный налёт дронов и безэкипажных катеров на Крым, а также поразили нефтебазу в Ярцево Смоленской области.
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