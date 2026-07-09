Казахстан планирует внедрить стейблкоины для международных расчётов

Национальный банк Республики Казахстан представил концепцию развития рынка цифровых активов. В опубликованном документе регулятор предлагает задействовать стейблкоины для осуществления международных расчётов и денежных переводов.
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