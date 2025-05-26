В этом году отремонтируют 16 крымских школ

В учебные заведения также закупят новое оборудование и учебники. Об этом в эфире телеканала«Миллет» сообщила министр образования РК Валентина Лаврик: «16 школ у нас реализуется по программе капремонтов по модернизации школьных систем образования, то есть в них выполняются ремонты за счёт федеральных средств.