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Кошелек Binance интегрирует Robinhood Chain

Кошелек Binance интегрирует Robinhood Chain

Robinhood Chain стал значительно доступнее. Спустя одиннадцать дней после запуска — и уже демонстрируя темпы роста, превосходящие показатели других блокчейнов по многим параметрам — Binance Wallet добавил встроенную поддержку Robinhood Chain, устранив один из последних существенных барьеров для взаимодействия широкого сообщества криптотрейдеров с этой сетью.

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