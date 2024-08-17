Ещё раз поднимете голову - будем стрелять на поражение

Где партизаны? Про брянских во время ВОВ слышал,был на стоянках в Брянских лесах.Про курских не слышал.Ныне самый раз партизанщина в Курской обл.Подкрепления подвозят.Конотоп работает.Сумы волнуются. Но их мало беспокоят.

Алексей Сафронов

Самое время напомнить нашему благодушному к бандеровцам президенту: зачем же он в очередной раз пошёл навстречу врагам России, когда вывел наши войска из под Киева, Харькова итд. Как мне кажется, он в очередной раз хотел показать всему миру - какой он белый и пушистый для врагов, а какой для тех кто по его вине сейчас умирает в российских областях России. Позор да и только.