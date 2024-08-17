Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Ещё раз поднимете голову - будем стрелять на поражение

Ещё раз поднимете голову - будем стрелять на поражение

Житель Курской области о походе по занятой боевиками местности Житель села Заолешенка, которое находится в 7,5 км от украинской границы и в 1,5 км до города Суджи, рассказал о своём вынужденном пешем походе по занятой боевиками местности.

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Комментарии
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Vasily Golov
Где партизаны? Про брянских во время ВОВ слышал,был на стоянках в Брянских лесах.Про курских не слышал.Ныне самый раз партизанщина в Курской обл.Подкрепления подвозят.Конотоп работает.Сумы волнуются. Но их мало беспокоят.
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18 час.
VG
Vasily Golov
Солцепеки работают по площадям.СВО стреляет точечно,как бы дом в Курской обл не разрушить.Это точечно,по бегающим  по лесопосадкам солдатам ВСУ. Солнцепек не помощник в данном случае.
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18 час.
Алексей Сафронов
Самое время напомнить нашему благодушному к бандеровцам президенту: зачем же он в очередной раз пошёл навстречу врагам России, когда вывел наши войска из под Киева, Харькова итд. Как мне кажется, он в очередной раз хотел показать всему миру - какой он белый и пушистый для врагов, а какой для тех кто по его вине сейчас умирает в российских областях России. Позор да и только.
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16 час.

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