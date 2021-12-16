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Флагман Huawei P50 Pocket впервые показали вживую

Флагман Huawei P50 Pocket впервые показали вживую

Известный сетевой информатор под ником Ice Universe опубликовал первые реальные фотографии флагманского смартфона Huawei P50 Pocket, который должен быть представлен на следующей неделе.

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