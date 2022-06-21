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Аппетитный шницель по рецепту Эктора Хименеса-Браво

Аппетитный шницель по рецепту Эктора Хименеса-Браво

рецепты Рецепт шницеля от Эктора Хименеса-Браво © пресс-служба Украинский шеф-повар колумбийского происхождения, ресторатор и судья проекта «МастерШеф» на СТБ Эктор Хименес-Браво поделился в соцсети рецептом аппетитного шницеля и летнего салата.

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