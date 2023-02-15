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Малкольм Брогдон – об отсутствии четырех игроков основы с «Бакс»: «Ожидали, что выиграем матч»

Разыгрывающий «Селтикс» Малкольм Брогдон заявил, что отсутствие четырех игроков стартовой пятерки в матче с «Бакс» (125:131 ОТ) не повлияло на настрой команды.

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