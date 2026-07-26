Раскрыто послужившее началом противостояния Зеленского и Европы событие

ВА

Владимир Акулов

Выродок Федоров в своём интервью при вступлении в должность хавалился ...Что Западные партнеры дадут ВСУ миллионы дронов...И ВСУ будут в месяц убивать 50 тысяч русских ...И вдруг Зеля снял такого *ценного* для запада военного...Поэтому и выступления в Киеве украинских *соросят*...Чтобы вернули ценного выродка...