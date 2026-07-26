Отставка Михаила Федорова с поста главы Министерства обороны Украины стала началом противостояния между президентом Владимиром Зеленским и Европой.
Раскрыто послужившее началом противостояния Зеленского и Европы событие
Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Выродок Федоров в своём интервью при вступлении в должность хавалился ...Что Западные партнеры дадут ВСУ миллионы дронов...И ВСУ будут в месяц убивать 50 тысяч русских ...И вдруг Зеля снял такого *ценного* для запада военного...Поэтому и выступления в Киеве украинских *соросят*...Чтобы вернули ценного выродка...
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