Политика как он...
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Политика как она есть

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Раскрыто послужившее началом противостояния Зеленского и Европы событие

Раскрыто послужившее началом противостояния Зеленского и Европы событие

Отставка Михаила Федорова с поста главы Министерства обороны Украины стала началом противостояния между президентом Владимиром Зеленским и Европой.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Выродок  Федоров  в  своём  интервью  при  вступлении  в  должность  хавалился  ...Что  Западные  партнеры  дадут  ВСУ  миллионы  дронов...И  ВСУ  будут  в  месяц  убивать  50  тысяч  русских  ...И  вдруг  Зеля  снял  такого  *ценного*  для  запада  военного...Поэтому  и  выступления  в  Киеве    украинских  *соросят*...Чтобы  вернули  ценного  выродка...
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