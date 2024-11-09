Путин выразил соболезнования Пакистану, где при теракте погибли 24 человека

Глава российского государства Владимир Путин в субботу, 9 ноября, выразил соболезнования властям Пакистана, где в результате теракта на железнодорожном вокзале города Кветта ранее сегодня погибли не менее 24 человек.
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