Немецкие мужчины чаще ломают пенис на Рождество

Медики Германии обнаружили резкий рост числа подобных травм именно в рождественский период.Эксперты Университетской больницы Мюнхена проанализировали данные более чем 3000 мужчин, получивших травмы в Германии в период с 2005 по 2021 год.
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