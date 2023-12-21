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Царьград

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Немецкие мужчины чаще ломают пенис на Рождество

Немецкие мужчины чаще ломают пенис на Рождество

Медики Германии обнаружили резкий рост числа подобных травм именно в рождественский период.Эксперты Университетской больницы Мюнхена проанализировали данные более чем 3000 мужчин, получивших травмы в Германии в период с 2005 по 2021 год.

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Комментарии
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Анатолий Какаулин
как его можно сломать, если у него нет костей?
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16 час.

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