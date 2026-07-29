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С начала года через МФЦ жители Ивановской области направили свыше 150 тыс. заявлений на получение государственных и муниципальных услуг

С начала года через МФЦ жители Ивановской области направили свыше 150 тыс. заявлений на получение государственных и муниципальных услуг

Всего в Ивановской области функционирует 26 МФЦ в каждом районном центре, многофункциональный центр для бизнеса, а также 100 территориальных обособленных структурных подразделений МФЦ в крупных сельских поселениях.

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