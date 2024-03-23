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Почему азиаты постоянно пьют горячую воду: самый доступный способ оздоровления!

Почему азиаты постоянно пьют горячую воду: самый доступный способ оздоровления!

Она удивительным образом влияет на наше здоровье: 1. Улучшение пищеварения: горячая вода стимулирует выделение желчи и активизирует все пищеварительные процессы, улучшая перистальтику кишечника и способствуя более эффективному перевариванию пищи.

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