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ГТРК Татарстан

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В России с 1 сентября изменятся правила работы и отдыха водителей

В России с 1 сентября изменятся правила работы и отдыха водителей

С 1 сентября 2026 года в России вступят в силу новые требования к режиму труда и отдыха водителей. Они устанавливают ограничения по продолжительности рабочего времени, смен и обязательным периодам отдыха.

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