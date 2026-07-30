В России с 1 сентября изменятся правила работы и отдыха водителей

С 1 сентября 2026 года в России вступят в силу новые требования к режиму труда и отдыха водителей. Они устанавливают ограничения по продолжительности рабочего времени, смен и обязательным периодам отдыха.
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