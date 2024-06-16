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Клоны нас накормят?

Клоны нас накормят?

Агрохолдинг «Прогресс Агро» сумел почти вдвое повысить продуктивность стада коров путем трансплантации эмбрионов и клонирования высокопродуктивных особей В лаборатории АО «Рассвет» эмбрионы клонов животных конструируют вручную.

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