С 20 мая 2027 года мировое время перейдет на непрерывную шкалу Всемирного координированного времени (UTC), что позволит отказаться от корректировок времени с учетом вращения Земли.
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