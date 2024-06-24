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Царьград

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Атака планировалась в другом направлении: Дагестанский бунт мажоров превратился в теракт

Атака планировалась в другом направлении: Дагестанский бунт мажоров превратился в теракт

Кровавая вылазка террористов, унёсшая жизни 15 полицейских и пяти мирных жителей (включая настоятеля православного храма), обнажила проблему, на которую долгое время предпочитали закрывать глаза, – сращивание коррумпированных чиновников с вооружёнными исламскими радикалами.

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Комментарии
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МБ
Марина Биченова
Крокус ничему не научил, теперь Дагестан. Когда же двоечники усвоят эти уроки?
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11 час.

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