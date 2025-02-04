Названы возможные суммы выплат россиянам из доходов от газа и нефти

МОСКВА, 4 февраля, ФедералПресс. В России рассматривается возможность создания Фонда социальной справедливости, который займется распределением части доходов от экспорта природных ресурсов, включая нефть и газ.
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