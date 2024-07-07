Скопление газа осложняет поиск людей под завалами насосной станции в Волгограде

Поиск людей, которые могут находиться под завалами рухнувшей насосной станции в Волгограде, осложняется тем, что под обломками мог скопиться газ, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.
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