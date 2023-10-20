Обострение конфликта между Израилем и Палестиной, в частности в секторе Газа, изобличило лицемерие западных стран и тем самым помогло президенту России Владимиру Путину нанести по ним удар, считают в Малайзии.
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