Румыния отказалась участвовать в «Евровидении»

Румыния отказалась участвовать в песенном конкурсе «Евровидение». Совет директоров телекомпании объяснил решение финансовыми трудностями, из-за которых у страны нет возможности представить Румынию на должном уровне, который позволял бы ей бороться за победу с другими конкурсантами.