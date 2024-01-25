Румыния отказалась участвовать в «Евровидении»

Румыния отказалась участвовать в песенном конкурсе «Евровидение». Совет директоров телекомпании объяснил решение финансовыми трудностями, из-за которых у страны нет возможности представить Румынию на должном уровне, который позволял бы ей бороться за победу с другими конкурсантами.
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